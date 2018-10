Padova-Pescara si gioca domani alle 17,30. Manca solo l'annuncio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Padova-Pescara si dovrebbe giocare domani, ma alle 17.30 e non alle 15 inizialmente immaginato. Lo hanno dichiarato il presidente patavino Roberto Bonetto e il ds Giorgio Zamuner, come riportato da padovagoal.it. La gara era in programma questa sera ed è stata rinviata per maltempo. Manca ancora un comunicato ufficiale, anche perché la Questura vuole garanzie sulle presenza di 120 steward.