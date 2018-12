© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accelerata per il Padova nella corsa a Jerry Mbakogu, attaccante svincolatosi dal Carpi in estate. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com per settimana prossima è previsto un incontro con l’agente per provare a stringere. Il Padova vorrebbe averlo a disposizione già dai primissimi giorni di gennaio per garantirgli una preparazione fisica personalizzata