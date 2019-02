© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Trasferta complicata in quel di Pescara per un Padova a caccia di punti pensati per la salvezza. In vista del match dell'Adriatico dal club biancoscudato arrivano le parole, tramite Il Gazzettino, di uno dei senatori della squadra, Nico Pulzetti: "Noi siamo vicini ai tifosi e loro sono vicini a noi, lo si percepisce chiaramente durante gli allenamenti, sui social e soprattutto il sabato quando scendiamo in campo. La salvezza non deve essere un’ossessione ma il nostro obiettivo. Sappiamo che è dura, molto dura, ma lavoriamo tutti i giorni per cercare di raggiungere quel traguardo"