Padova, Ravanelli: "Qui grazie a Zamuner. Sassuolo? Il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Luca Ravanelli, uomo derby che ha consegnato la vittoria al Padova nel duello tutto veneto contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie B: "La chiamata del dg Zamuner? Quando ho saputo che mi voleva non ho avuto dubbi. Volevo entrare nel mondo dei grandi e Padova era l’ideale, bella piazza che voleva vincere. E mi sono trovato benissimo, la fiducia aiuta e continuare il percorso qui è stato giusto. Il salto dalla C alla B? Non sono ancora entrato bene nel mondo della B. Ho fatto due derby molto sentiti, partite a sé, poi vedremo. Di sicuro ci sono giocatori che possono spaccare la partita da soli: a Verona quando è entrato Pazzini in 10’ poteva vincerla da solo. Futuro a Sassuolo (club proprietario del cartellino? Sì mi piacerebbe, ma non guardo troppo lontano. Giochiamo queste partite in B e per il futuro c’è tempo. Il mio modello? Acerbi mi ha impressionato, quando mi allenavo con lui mi ha colpito l’approccio, e poi per le giocate. Da piccolo invece, da milanista, adoravo Nesta".