Padova, Salviato contro il passato: "Cremonese, non farò il bravo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Salviato ritrova il suo passato. Il terzino del Padova scenderà in campo contro la Cremonese, con cui ha giocato per una stagione e mezza, e ne ha parlato a Il Gazzettino: "Mi fa molto piacere affrontare la Cremonese, società dove sono stato molto bene, che mi ha fatto sentire subito a mio agio e anche la città è coccola. Dopo undici anni abbiamo vinto il campionato e anche per i tifosi è stata una soddisfazione enorme: mi ricordano con affetto e anche in questi giorni mi stanno scrivendo in moltissimi raccomandandosi di fare il bravo per domenica. Ma non sarà possibile esaudirli. Sono felice di rivedere i vecchi compagni, anche se non sono rimasti in molti".