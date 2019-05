© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è maturato nella giornata di ieri il passaggio di mano in casa Padova da Roberto Bonetto a Joseph Oughourlian. Adesso il neo patron biancoscudato, come riporta il Corriere del Veneto, sarà subito chiamato a prendere delle decisioni circa il nuovo corso tecnico della società. Iniziando dalla conferma o meno del dg Giorgio Zamuner, legato al club da un altro anno di contratto. Dal destino di Zamuner, poi dipenderanno, altre decisioni come quella del tecnico. Due i nomi caldi: Bruno Tedino (con il quale Zamuner ha già lavorato a Pordenone) e Vincenzo Italiano oggi alla guida del Trapani.