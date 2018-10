Padova, Serena: "Ci teniamo stretto questo punto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo lo 0-0 arrivato contro lo Spezia, il giocatore del Padova Riccardo Serena ha commentato il suo esordio in sale stampa: “È arrivato questo esordio, ho pensato solo a dare il meglio e soprattutto aiutare i miei compagni! Potevamo vincere, ma è arrivato un punto e ce lo teniamo stretto… Spero di aver ripagato la fiducia di mister Bisoli! Abbiamo la consapevolezza che giocando come sappiamo possiamo fare bene. Mio padre? So che era allo stadio… Complimenti da parte sua? Di solito non me ne fa, ma vediamo!”