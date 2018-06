Padova, sfida a Livorno e Venezia per Pigliacelli

© foto di Federico Gaetano

Si lavora per la porta in casa del Padova. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club biancoscudato, fresco di promozione in Serie B, starebbe lavorando su Mirko Pigliacelli, estremo difensore scuola Juventus in uscita dalla Pro Vercelli. Su di lui ci sono anche Venezia, Livorno e Craiova (allenato da Devis Mangia).