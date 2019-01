Padova, sfida al Carpi per Lorenzo Lollo dell'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' testa a testa fra Carpi e Padova per Lorenzo Lollo. Il centrocampista, riporta La Nazione, è in uscita dall'Empoli e per questo si è scatenata un'asta. Il club emiliano sarebbe pronto a riabbracciare il giocatore che conquistò la A con Castori quattro anni fa, ma al momento non sembra intenzionato ad acquistarne il cartellino a titolo definitivo. Formula che invece il Padova di Bisoli sembra pronta ad accontentare.