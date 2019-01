Padova, si insiste per Monachello

© foto di Antonio Vitiello

Il Padova sembra aver deciso di puntare tutto su Gaetano Monachello per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Il calciatore è in uscita dal Pescara, col benestare dell’Atalanta proprietaria del cartellino, e si sarebbe convinto ad accettare la destinazione veneta per giocare nella seconda parte di stagione. Un’operazione che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni come riporta Padovagoal.it che spiega anche come l’opzione Karamoko Cissè, che per ora l’Hellas Verona non vuole cedere, potrebbe tornare d’attualità solo negli ultimi giorni di mercato.