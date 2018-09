Padova, solo un pareggio nel test casalingo contro il Sandonà

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

PADOVA – SANDONA’ 1-1

Reti: 4° Longato, 48°st Sarno

PADOVA : Perisan (1° st Merelli); Ravanelli (1° st Pinzi), Vogliacco (29° st Chinellato), Ceccaroni (38° st Scevola); Salviato (1° st Mazzocco), Belingheri (14° st Serena), Della Rocca (1° st Broh), Zambataro (8° st Mandorlini); Clemenza (1° st Minesso); Guidone (18° st Cisco), Marcandella (1° st Sarno). A disposizione: Favaro. Allenatore: Bisoli

SANDONA’ : Colonna; Zanetti, Montin, De Marchi, Bulgarella; Mortati, Longato; Cavallini; Beccia, Jogan, Paladin. A disposizione: Feltrin, Zanella, Calcagni, Tagliapietra, Piovesan, Giordani, Michelon, Ferrarese, Bigon, Cassia. Allenatore: Soncin.

Il Padova (in completo blu) sfida ad Abano Terme il Sandonà di mister Soncin, compagine neopromossa in Serie D, già affrontata il 18 maggio scorso in amichevole con risultato di 5-1 per i biancoscudati.

Partono meglio i veneziani che vanno in vantaggio al 4° con un potente sinistro dell’ex biancoscudato Longato dai 20 metri. Il Padova, schierato con un 3-5-2 non riesce a proporsi dalle parti di Colonna ed al 25° Clemenza viene spostato alle spalle di Guidone e Marcandella: prima Guidone manca la girata al volo in area, poi al 32° Clemenza trova il palo con una punizione a giro di sinistro. Il primo tempo si conclude con il Padova in avanti vicino al pareggio prima con una conclusione di Clemenza da Colonna, con lo stesso portiere che si supera su un tap-in di Guidone. Nella ripresa sono Sarno e Minesso ad agire alle spalle di Guidone. Mazzocco prova la conclusione al 20°, alla mezz’ora tornano in campo Mandorlini e Chinellato, con l’attaccante pericoloso di testa pochi minuti dopo. Al 48° Sarno trova la magia su punizione da oltre 20 metri con palla che si insacca all’incrocio sul primo palo.

Il gol del pareggio di Vincenzo Sarno.