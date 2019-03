© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sette gare senza vittorie e per il Padova l'ultimo posto rimane una realtà, con la zona salvezza lontana sei punti e quella playout tre. Per cercare di risollevare la situazione quest'oggi in casa biancoscudata è andato in scena un lungo colloquio negli spogliatoio fra la squadra, il tecnico Pierpaolo Bisoli, il dg Giorgio Zamuner e il vicepresidente Edoardo Bonetto. Sabato la sfida contro lo Spezia sarà uno spartiacque fondamentale per la stagione patavina e per affrontarla al meglio, come riporta PadovaGoal.it, il club starebbe pensando di portare tutto il collettivo in ritiro, con la partenza per la Liguria fissata per la giornata di giovedì.