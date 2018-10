Padova, tegola Mandorlini: rottura del legamento crociato anteriore

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Il Calcio Padova informa che alle 12:30 di oggi, presso il Poliambulatorio Arcella, il centrocampista Matteo Mandorlini è stato sottoposto a risonanza magnetica al ginocchio sinistro che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore". Con questa nota la società patavina ha reso noti gli esiti dell'esame a cui si è sottoposto il centrocampista. Un brutto colpo per la squadra allenata da Bisoli e per lo stesso giocatore che solo recentemente era stato reintegrato in rosa dopo un'estate da separato in casa.