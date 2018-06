Padova, trattativa aperta per Schiavone del Cesena

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime notizie sul Padova, riportate dall'edizione locale del Corriere del Veneto. Ci sono diverse trattative aperte per la formazione neopromossa in Serie B, la più calda di tutte col il centrocampista del Cesena Andrea Schiavone, in scadenza di contratto. Il club di viale Rocco - si legge - è disponibile ad aspettare fino alla fine della settimana.