© foto di Andrea Rosito

Trevor Trevisan, difensore del Padova, è intervenuto al termine del match contro la Salernitana. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "È mancato il gol, sapevamo che era una partita difficile. Sappiamo che per noi è un cammino difficile, passa dal punto che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo cercare di non perdere in casa. C'è un po' di rammarico".

Come avete vissuto la rivoluzione di mercato? "Eravamo reduci da un girone brutto, la società ha fatto scelte. Dispiace per i compagni che se ne sono andati, ma questo è il calcio. Sono arrivati dei ragazzi bravissimi che ci stanno dando una mano".

Come deve essere il vostro campionato da questo momento in avanti? "Sarà una stagione difficile e in salita, dobbiamo migliorare partita dopo partita e lottare fino all'ultima giornata".

Oggi hanno vinto le difese. "Loro hanno giocatori di categoria, molto forti. Oggi siamo riusciti a non prendere gol, per noi è un buon risultato. Si riparte anche da questo".