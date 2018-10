Padova, Trevisan: "Ci è mancato solo il gol, punto che fa morale"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Cosa ci è mancato? Il gol!", così esordisce Trevor Trevisan dopo lo 0-0 arrivato in casa contro lo Spezia. Il giocatore del Padova poi ha anche aggiunto: "Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, ma abbiamo portato a casa un punto che fa morale e non abbiamo subito gol, il che è importante… Dobbiamo assolutamente dare di più! E dobbiamo iniziare a fare la prestazione anche fuori casa…”