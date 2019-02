© foto di Andrea Rosito

Queste le dichiarazioni rilasciate da Trevor Trevisan al termine di Padova-Salernitana: “Abbiamo fatto un punto, quindi non possiamo essere né felici né tristi. Ma l’atteggiamento è quello giusto… L’impegno non è mai mancato, ora però dobbiamo mettere ancora qualcosa in più. L’obiettivo è alla nostra portata, e dobbiamo raggiungerlo. Dipende tutto da noi! Il gol col Venezia? Ho giocato il jolly, se ci riprovo mille volte non ci riesco! Peccato sia servito solo per pochi minuti…”, riporta Padovagoal.it.