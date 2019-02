© foto di Andrea Rosito

Queste le dichiarazioni rilasciate da Trevor Trevisan al termine di Padova-Foggia: “Il primo tempo abbiamo creato due palle importanti, ma non siamo riusciti a concludere. Dopo l’unico errore difensivo abbiamo preso gol. Il pareggio? Per come è arrivato c’è da sorridere, ma per salvarci serve ben altro. C’è da essere parzialmente contenti. Se fosse successo 2 mesi fa saremmo stati felici, ma adesso, soprattutto in casa, bisogna fare punti. Sarò ripetitivo ma siamo parzialmente contenti. Oggi la squadra ha dato tutto. Siamo stati bravi e fiduciosi nel non mollare”, riporta Padovagoal.it.