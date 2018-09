Trevor Trevisan è un ex giocatore della Salernitana, il prossimo avversario del Padova. Di questo il difensore ha parlato in conferenza stampa: "Sono stati due anni molto importanti, soprattutto il primo. Abbiamo vinto il campionato e conservo ricordi indelebili, mentre l’anno successivo è stato un po’ più difficile a livello personale per mille motivi, ma ritorno comunque molto volentieri allo stadio Arechi. La ripresa del campionato dopo la sosta? Per il modo in cui ci eravamo approcciati al campionato era meglio non fermarsi, ma dal punto di vista lavorativo abbiamo potuto svolgere del lavoro integrativo, sia dal punto di vista fisico che da quello dei meccanismi di squadra. Abbiamo cambiato tanti giocatori e anche il sistema di gioco, ma tutti i nuovi arrivati si sono inseriti molto bene. I giovani sembrano aver capito subito l’ambiente e l’importanza di lavoro e sacrificio per ottenere i risultati".