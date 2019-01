Padova, un altro rinforzo: in arrivo anche Renzetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta gianlucadimarzio.com, il Padova sarebbe sulle tracce del terzino della Cremonese, Francesco Renzetti. Il club veneto è molto attivo sul mercato: dopo gli arrivi di Mbakogu e Andelkovic, è in arrivo anche il giocatore che ha già vestito la maglia del Padova dal 2009 al 2013. Un altro elemento di grande esperienza per Bisoli, per inseguire la salvezza.