Padova, una B buttata via nel finale. Di ogni partita

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il 3-3 di Benevento ha sancito la matematica retrocessione del Padova in Lega Pro ad un solo anno dal suo ritorno fra i cadetti. Un pareggio, quello ottenuto al 'Vigorito' contro la formazione di Cristian Bucchi, che rispecchia fedelmente il problema principale che ha inficiato la stagione biancoscudata: la tenuta mentale.

Come accaduto in Campania la compagine di veneta ha visto sfuggire di mano un risultato importante in molte altre occasioni durante l'anno. Come ad esempio nella sconfitta col Foggia con il gol di Cicerelli all'85, oppure nel 3-2 incassato dal Perugia con la rete di El Yamiq al 92', o ancora il 2-1 di Cosenza con il sigillo di Garritano al 94' e ancora il 2-1 contro il Venezia col il rigore trasformato da Di Mariano al 93'.

Potremmo continuare (leggi Brescia, Crotone e Carpi) così ma il concetto è già chiaro. Il Padova ha letteralmente buttato via un'intera stagione nei minuti finali di molte partite. Sarebbe bastato tenere anche solo alcuni fra questi risultati per giocarsi le chance salvezza in maniera migliore. Magari all'ultima giornata come stanno facendo Foggia, Venezia e Salernitana. Così non è stato, ma la speranza è che sia servito da lezione.