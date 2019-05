© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

È fissata per la giornata di venerdì la presentazione ufficiale di Joseph Oughourlian come nuovo proprietario del Padova. Giovedì l’uomo d’affari francese e Roberto Bonetto firmeranno il passaggio del pacchetto di maggioranza del club biancoscudato, mentre il giorno dopo è fissata la conferenza stampa in cui si dovrebbero conoscere anche le nuove cariche societarie. Lo riporta Padovagoal.it spiegando che per conoscere chi sarà il direttore generale (conferma di Zamuner o un nome nuovo) bisognerà aspettare almeno fino a fine maggio.