Padova-Venezia, si punta all'aumento della capienza dell' "Euganeo"

© foto di Alberto Forestieri

Un derby alle porte, e un Padova che sta cercando di organizzarlo al meglio possibile, sperando nell'aumento di capienza dell' "Euganeo". La sfida contro il Venezia è sempre molto sentita, e il club punta ad avere dalla Commissione di Vigilanza l'ok per l'ampliamento dell'impianto fino a 11.500 posti (contro i 7.500), o quantomeno una speciale deroga per l'occasione.

Come riferisce Il Mattino di Padova, il nodo della questione è legato al potenziamento all’impianto di videosorveglianza, i cui lavoro sono stati però ultimati ieri, sebbene ci sia ancora da risolvere ancora un problema di natura tecnica: ma filtra ottimistmo, tanto che il Comune e la società contano di sistemare tutto al massimo entro domani.