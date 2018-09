Padova, Zambataro: "Potremo toglierci grandi soddisfazioni"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ospite delle colonne de Il Mattino di Padova Eyob Zambataro, centrocampista del Padova, ha parlato dell'avvio di stagione della formazione di Pierpaolo Bisoli: "Mi reputo un ragazzo davvero fortunato. Meno di dieci anni fa giocavo in oratorio, ora sono in un palcoscenico importante come la Serie B. In un anno la mia vita è cambiata, se qualcuno mi avesse detto un anno fa che sarei stato confermato dal Padova dopo una decina di presenze in Serie C non ci avrei mai creduto. Ringrazio la società e l'allenatore per la fiducia. In campo mi adatto a tutto. Il mister mi ha provato da mezzala ma da esterno di centrocampo mi trovo meglio. Se giochiamo come fatto vedere con Verona e Bologna possiamo mettere in difficoltà chiunque. La città ci sta spingendo molto, c'è tanto entusiasmo per questo ritorno in Serie B: non so dove potremo arrivare ma potremo toglierci diverse soddisfazioni".