Padova, Zamuner al lavoro anche per Capelli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di domani Giorgio Zamuner, dg del Padova, sarà a Milano per provare a chiudere un paio d'acquisti. I nomi caldi sono quelli del difensore centrale Daniele Capelli, classe '86 in uscita dallo Spezia, e del centrocampista Andrea Schiavone, classe '93 del Cesena. Il primo è già stato allenato da Bisoli a Cesena ed era stato cercato già un anno fa quando poi preferì lo Spezia per continuare a giocare in Serie B. Per il secondo invece si tratta da diverso tempo, ma al momento c'è differenza fra domanda e offerta e l'interesse di altri club di B per il centrocampista non aiuta le trattative. Domani però le parti si incontreranno per capire se il matrimonio potrà essere celebrato o meno. Lo riporta Padovagoal.it.