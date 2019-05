© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner dalle colonne del Mattino di Padova ha parlato della retrocessione e degli errori commessi in questa stagione: “Con maggiore pazienza e serenità ci saremmo potuti giocare i play out all’ultima giornata e raggiungere l’obiettivo minimo. Invece alle prime difficoltà siamo andati tutti nel panico”. Un’annata storta causata anche da alcune scelte prese, come quella di avere una rosa ampia, che ha “cancellato in 12 mesi l’entusiasmo scaturito dalla promozione”. Infine uno sguardo al futuro, anche se la sua conferma appare in bilico, per ripartire da protagonisti in Serie C: “ Non bisogna fare promesse ma lavorare seriamente. In Serie C non si vince solo con i grandi nomi, ma con un grande gruppo come successo a noi un anno fa”.