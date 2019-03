© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato dalle colonne del Gazzettino del nuovo esonero del tecnico Pierpaolo Bisoli e dell’arrivo di Matteo Centurioni: “Una decisione che ci dispiace prendere però i risultati non sono stati in linea con le aspettative della proprietà e con il mercato importante fatto a gennaio. Ci aspettavamo qualche punto in più e una crescita diversa nei risultati e nel gioco che non è arrivata nei termini che auspicavamo. Dopo una lunga giornata di confronto, valutazioni e ragionamenti, siamo arrivati a questa conclusione in quanto speravamo di invertire la rotta prima e in maniera più netta. - continua Zamuner – Centurioni? È giovane, motivato, bravo dal punto di vista tattico, ha idee e fa giocare bene la squadra. Per raddrizzare la situazione siamo andati diretti su di lui perché siamo convinti possa darci una mano sul piano dell’organizzazione e dell’applicazione”.