© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Zamuner al termine di Padova-Livorno: “Quando si fa una stagione così negativa vuol dire che sicuramente abbiamo fatto degli errori… Chiedo scusa alla tifoseria e alla proprietà, ma chi decide qualche volta sbaglia. La decisione di tenere Bisoli? Col senno di poi magari non abbiamo fatto la scelta giusta… Se avessimo avuto per tutto l’anno la squadra che abbiamo avuto da gennaio in poi forse i 38 punti che servivano per arrivare ai playout li avremmo fatti. La prossima stagione? Ho un altro anno di contratto, ma non è che uno deve restare per forza anche se non è gradito. Appena avrò comunicazioni in merito poi prenderò le mie decisioni”, riporta Padovagoal.it.