© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner non molla dopo il pareggio interno contro il Crotone e ribadisce di credere nella salvezza: “Ci aspettavamo tutti la vittoria, eravamo convinti e consapevoli che ci avrebbe dato slancio e morale, poteva essere una svolta, ma così non è stato. Dobbiamo quindi essere bravi a pensare che non tutto è perduto e che non possiamo mollare finché la matematica non ci condannerà. - continua Zamuner al Gazzettino - Chiaro che mano a mano che passano le partite, la situazione si complica sempre di più, però siamo fiduciosi di fare questo filotto di vittorie per ributtarci dentro il calderone e raggiungere i play out che sono l’obiettivo minimo pensato a gennaio. Se oggi guardo la classifica e i possibili scenari, non c’è da essere felici. Ma da parte nostra ci deve essere la fiducia di ribaltare la situazione, sarebbe grave mollare a dieci gare dalla fine”.