© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, dg del Padova, ha parlato attraverso le colonne del quotidiano Il Gazzettino. "Prossima gara di campionato? Sappiamo che è una partita tosta, anche se il Carpi ha meno punti di noi in classifica. E’ però una compagine che incarna le caratteristiche del suo allenatore, vende cara la pelle, ha bisogno di fare risultato e finora ha raccolto la maggiore parte dei punti in trasferta. Questo per dire che sono molteplici le insidie, e dobbiamo essere bravi a fare la gara giusta perché vincere sarebbe un segnale importante, incrementerebbe l’autostima del gruppo e ci metterebbe in una posizione più tranquilla".

Dopo l’esordio vincente con l’Ascoli, per Foscarini sarà il debutto biancoscudato all’Euganeo. Come l’ha visto durante la sosta che è servita anche per approfondire la conoscenza reciproca con i giocatori? "Si è calato perfettamente nella parte, e il gruppo lo sta seguendo. Come tutti gli allenatori ha una sua filosofia di gioco che sta cercando di trasmettere ai ragazzi, ed è chiaro che ha bisogno più di diciotto giorni per inculcare le sue idee. Però il gruppo è ricettivo e siamo fiduciosi che apprenda velocemente".