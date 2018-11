Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, ha presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico Claudio Foscarini. “Siamo convinti che Foscarini possa risolvere questa situazione in cui ci troviamo e che non è quella che ci aspettavamo: dispiace per com’è finita con Bisoli, ma non c’erano le condizioni per andare avanti”