Dalle colonne del Mattino di Padova arrivano alcune parole di Giorgio Zamuner, dg dei biancoscudati, in merito al tesseramento, avvenuto ieri di Andrea Cocco: "Vogliamo fare di tutto per non perdere questa categoria. In campo abbiamo bisogno in ogni partita di almeno un centravanti fisico. Barisic poteva rappresentare una buona alternativa a Mbakogu, ma non sta bene, per questo dovevamo intervenire. Questa squadra ha bisogno di un costante riferimento offensivo e l’arrivo di Cocco può giovare a tutti gli attaccanti della nostra rosa. Poca fiducia in Mbakogu? No, Jerry sta bene. Ma anche contro il Brescia negli ultimi 20 minuti stava faticando e non avevamo nessuno che potesse sostituirlo come caratteristiche. Cocco ci sarà utile".