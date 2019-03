© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il successo contro lo Spezia, il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha commentato in sala stampa: "Se serve per vincere faremo un confronto acceso ogni lunedì! Nonostante la discussione dai toni accesi credo che sia servita a dare nuova fiducia al mister e a ricompattarci di più. Abbiamo fatto una partita simile a quella col Brescia, con una prestazione di grande sacrificio - riporta Padovagoal.it -. Sono stati tutti bravi, davvero! In serie B è fondamentale lo spirito, mi auguro che la squadra abbia capito il messaggio. Sappiamo che è difficile e lunga, ma stasera siamo ovviamente contenti. L’augurio che faccio alla squadra è che abbia salute e questo tipo di atteggiamento sempre! Lo Spezia? Credo stia vivendo una fase di appannamento, ha dei valori e credo stia pagando solo un po’ di stanchezza e l’assenza di qualche giocatore importante. Avremmo fatto ricorso anche noi per la vicenda-Okereke in caso di sconfitta? Non credo, sono onesto. Madonna e Ravanelli? Hanno dato il 110%, e fa piacere averli rivisti in campo".