Padova, Zamuner: "Non carichiamo troppo la gara di domani"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vigilia di ultimo turno infrasettimanale della stagione per il Padova che ospiterà all'Euganeo l'Ascoli di Vivarini. Sul match si è espresso dalle colonne de Il Gazzettino il dg dei biancoscudati Giorgio Zamuner: "Contro l’Ascoli bisogna assolutamente vincere. Ma attenzione, non dobbiamo correre il rischio di caricare troppo la partita. Nella malaugurata ipotesi che non dovessimo riuscire a fare tre punti, il campionato non sarebbe finito. Centurioni ha l’idea di provare a giocare, sabato non era la partita migliore per cercare determinate cose, però i giocatori le hanno fatte con personalità. La strada è questa".