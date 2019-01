© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni del dg del Padova Giorgio Zamuner sul mercato che attende la formazione patavina in questo gennaio: "La gara con il Livorno non ha cambiato più di tanto le gerarchie e le nostre idee. L’idea resta quella di intervenire in maniera abbastanza decisa per rinforzare la squadra perché la proprietà vuol fare di tutto per mantenere la categoria. Va da sé che, come si è sempre detto, le priorità che abbiamo sono il difensore, i due centrocampisti e uno o due attaccanti, se escono Guidone e Chinellato. Dato che pensiamo possano fare parte dell’ossatura della squadra, ci piacerebbe metterli a disposizione di Bisoli già alla ripresa della preparazione, o al massimo poco dopo. Se poi ci sarà da fare qualche ulteriore aggiustatina strada facendo, faremo un ulteriore sforzo. Portiere? Faremo qualcosa, cerchiamo di trovare un estremo con alle spalle delle esperienze in serie B per avere qualche garanzia in più. Andelkovic, Cherubin o Fornasier per la difesa? quelli sono i tre profili più seguiti. Buchel dell'Empoli e Calvano dell'Hellas? Il primo è un classico regista, il secondo nasce come mezzala, e quello è il suo ruolo, ma se serve un vertice basso di struttura può occupare anche quella posizione"