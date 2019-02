© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner torna sull’espulsione subita contro il Pescara spiegando i motivi che hanno portato l’arbitro Fourneau a prendere quella decisione: “Mi sono alzato istintivamente dicendo fallo, niente di più. L’arbitro mi ha spiegato che per regolamento non ci si può alzare dalla panchina. Sono andato a fare una chiacchierata, dicendogli appunto che istintivamente mi sono alzato dato che mi sembrava un fallo talmente grande. Ho preso atto dal direttore di gara che il regolamento è questo. - continua Zamuner come si legge sul Gazzettino - Le parole del presidente? È stato abbastanza eloquente. Siamo convinti che il rigore assegnato al Pescara era dubbio e che il nostro era clamoroso. Siamo stati penalizzati in due episodi chiave, poi a me non piace cercare alibi nella direzione arbitrale perché non fa parte del mio carattere. Però succedono episodi che fanno un po’ innervosire e non ti fanno stare sereni. Non si chiedono favori, ma che gli episodi siano sanzionati nella maniera giusta”.