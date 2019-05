Padova, Zamuner punta su Tedino. Sogliano su Zironelli o Mandorlini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Padova le scelte del nuovo direttore generale e del nuovo allenatore sembrano essere strettamente legate. Al momento per il primo ruolo in corsa ci sono Giorgio Zamuner, attuale dg, e Sean Sogliano, ex di Carpi e Bari fra le altre, con ognuno dei due che ha le sue idee su a chi affidare la panchina nella prossima stagione. Il primo, come riferisce Padovagoal.it, punterebbe su Bruno Tedino, allenatore con cui ha un rapporto eccellente fin dai tempi di Pordenone. Il secondo invece tiene calde due piste: la prima porta a Mauro Zironelli, reduce dall’esperienza alla Juve Under23 e in procinto di sbarcare a Bari prima del fallimento della società, la seconda invece ad Andrea Mandorlini, reduce dall’esperienza non positiva con la Cremonese.