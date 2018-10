Padova, Zamuner: "Sbagliato l'atteggiamento contro il Brescia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Mattino di Padova arrivano le parole del dg biancoscudato Giorgio Zamuner dopo il ko del Rigamonti contro il Brescia: "L’approccio e l’atteggiamento avuti nella ripresa al “Rigamonti” non vanno bene. Dobbiamo ritrovare lo spirito garibaldino e la spregiudicatezza mostrati nelle prime due partite. La sosta adesso casca a pennello, e anche il viaggio a Lens. Stare insieme per tre giorni ci servirà per confrontarci, parlare e cementare ancora di più il gruppo. Il cambio di modulo? Il problema principale sta nell’atteggiamento. Puoi giocare con qualsiasi sistema, ma l’importante è il modo in cui approcci le partite. Abbiamo visto che, quando siamo aggressivi, riusciamo a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Al contrario, se ci rintaniamo, prima o poi il gol lo subiamo ed è una strategia che non paga".