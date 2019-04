© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner dalle colonne de Il Gazzettino ha parlato della contestazione nei confronti di Cappelletti e Capello dopo la richiesta da parte dei tifosi di metterli fuori rosa. “La multa nei confronti dei due giocatori ci sembra la cosa più giusta da fare, perché bisogna avere rispetto per la città, la proprietà e la professione che fai. - ha spiegato Zamuner - È stato un comportamento inopportuno, che in un momento di estrema difficoltà non può essere fatta passare in secondo piano”.