Padova, Zamuner sul Cittadella: "Oggi per noi è come il Real Madrid"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Niente conferenza stampa per il tecnico Pierpaolo Bisoli alla vigilia del derby fra Padova e Cittadella, in casa biancoscudata infatti parla il dg Giorgio Zamuner: “Abbiamo cercato di concentrarci sulla partita di domani, uno spartiacque importante della nostra stagione, stiamo cercando di buttare energie sulla partita di domani per risolvere problemi che sono più mentali. La partita da dentro o fuori non lo è in realtà, perché ci sono tantissime partite ancora da giocare, magari qualcuno pensava che fossimo partiti in un certo modo e che ci aprisse una strada semplice, ma oggi siamo in un momento di grande difficoltà e il campionato del Padova non può essere semplice. - continua Zamuner come riporta Padovagoal.it - Il Cittadella da tempo viene preso a esempio perché costruisce sempre squadre con pochi mezzi e fa risultati importanti, non ci sono segreti particolari, hanno un direttore molto bravo, una proprietà forte e meno pressioni vista la piazza piccola che rappresentano. Ma il Cittadella oggi per noi è come il Real Madrid. Dev’essere una partita tosta e gagliarda, questo derby è il primo derby, loro vanno sulle ali dell’entusiasmo e noi siamo in difficoltà. Partono nettamente più avvantaggiati loro, ma io so che non sarà così perché so che questa squadra ha dei valori. Domani mi aspetto che il Padova faccia una partita cattiva e intensa da subito, una palla mezza e mezza dev’essere nostra. Questo dev’essere l’atteggiamento del Padova, non dobbiamo essere attendisti”.