© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano dichiarazioni di Giorgio Zamuner, dg del Padova, in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Davide Mazzocco: "È stato un primo contatto – sottolinea il dirigente patavino – e la volontà è quella di provare a trovare un accordo. Vedremo nei prossimi giorni, anche se naturalmente non possiamo attendere una risposta troppo in là nel tempo. Riteniamo che Padova sia la piazza giusta per lui per continuare a crescere"