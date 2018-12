Padova, Zamuner: “Unità per uscire da questa situazione velocemente"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato al Mattino di Padova della riunione fra squadra e dirigenza avvenuto ieri: “Il mister aveva piacere di fare un confronto con la squadra, Foscarini essendo arrivato qui da un solo mese ha provato a fare un discorso più ampio con tutto il gruppo per capire i problemi e quale strada intraprendere per uscire da questa situazione. Abbiamo parlato un po' tutti e siamo concordi col dire che l’obiettivo è risollevarci da un momento molto delicato perché nessuno è contento. So bene che non basta una chiacchierata per imboccare una via d’uscita, ma tutti insieme vogliamo trovare una soluzione molto rapida visto che mancano solo tre partite alla fine del girone d’andata. - continua Zamuner parlando poi del mercato – Si tratta di un tema prematuro, sopratutto perché io nutro ancora la speranza che in queste tre gare la squadra tiri fuori qualcosa di più. Ho questa speranza perché in quasi tutte le gare giocate finora abbiamo dato segnali di avere qualità maggiori rispetto a quelle che rispecchia la classifica”.