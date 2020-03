Paleari il pluripresente del Cittadella. Mentre Diaw prende lo scettro dell'attacco

Tra le prime 15 squadre della classifica generale alla 28° giornata è l’unica che, in casa, ha perso più partite (6) che vinte (5) e ha una differenza reti negativa (18 gol fatti e 21 subiti), ma la squadra di Venturato è sesta soprattutto grazie alle performance fuori dal Tombolato dove ha ottenuto 24 punti su 43 complessivi con ben 7 successi esterni (il primato veneto in B è di 11, due anni fa), secondo solo dietro al Benevento dei record, che ha vinto 9 volte fuori casa. Il granata pluripresente è Alberto Paleari, 28 presenze su 28 e uno dei 5 giocatori sempre in campo per 2520’, accanto ai colleghi di reparto Gori (Pisa), Vicario (Perugia), Micai (Salernitana) e Cordaz (Crotone). Re del gol Davide Diaw, 11 centri finora, e granata più decisivo con 9 punti portati con le sue reti determinanti, alla sua quarta stagione in carriera in doppia cifra, la prima nel professionismo. Record assoluto di gol in singola stagione (3 finora) per il classe 1997 Christian D’Urso.