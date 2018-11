Palermo, 100 ore per il closing. L'era Zamparini verso la fine

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Sembra essere finalmente in dirittura d'arrivo la trattativa fra Maurizio Zamparini e un fondo internazionale per la cessione del Palermo calcio. Come scrive il Giornale di Sicilia da oggi è scattato il conto alla rovescia per il closing che dovrebbe chiudersi in 100 ore con la firma dell'atto notarile fissata fra mercoledì e giovedì. Una firma che metterà fine all'era Zamparini, che resterà come consulente dell'area tecnica, e darà il via a un nuovo capitolo nella storia rosanero con l'obiettivo di conquistare subito la Serie A. Per questo obiettivo la nuova proprietà avrebbe già stanziato 10 milioni di euro.