Palermo, Accardi: "Vestire questa maglia è qualcosa di unico"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore Andrea Accardi ha risposto sul sito del Palermo alle domande dei tifosi arrivate via social soffermandosi sull'emozione per l'esordio in Serie B con la maglia della squadra della sua città : “Giocare nella squadra della nostra città è un emozione particolare. Io, Luca e Nino siamo cresciuti insieme e per noi questo momento è qualcosa di unico, una sensazione particolare. Giocare nella nostra città è un sogno che speriamo durerà molto a lungo. Io sono sempre andato in curva a vedere il Palermo e in casa siamo da generazioni innamorati dei colori rosanero. Esordio? Ho provato una sensazione unica quando sono entrato in campo contro il Brescia, anche se avevo già giocato in Coppa Italia contro la Virtus Francavilla. Appena il mister mi ha chiamato mi sono passati davanti tutti i momenti passati con le giovanili e ho avuto i brividi, ma poi ho dovuto mantenere la calma. - conclude Accardi – Spiace che i tifosi disertino lo stadio, ma credo sia normale quando si viene da una retrocessione come la nostra. C'è sconforto e delusione e dobbiamo essere bravi a ridare entusiasmo e riportare i tifosi allo stadio, perché sono molto importanti e possono essere un'arma in più”.