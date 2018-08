Palermo, accelerazione per l'ingresso in società di Ponte

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia ci sarebbe stata un'accelerazione nella trattativa fra Maurizio Zamparini e Antonio Ponte per l'ingresso di quest'ultimo in società anche se non con il 100% delle azioni. Ponte, con il suo fondo Rafin, sarebbe infatti pronto ad aiutare Zamparini nella gestione del club rosanero e nei prossimi giorni è in programma un nuovo incontro fra le parti per cercare di trovare un accordo definitivo nella trattativa.