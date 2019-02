Palermo, accordo con Mirri: stipendi pagati e penalizzazione scongiurata

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con una nota ufficiale apparsa sul sito del Palermo la società rosanero ha annunciato l'accordo con la famiglia Mirri per dare vita a una nuova pagina di storia del club. Gli imprenditori dovrebbero versare 2,8 milioni di euro nelle casse siciliane, probabilmente in cambio della gestione della pubblicità al Barbera per i prossimi quattro anni, soldi che permetteranno di pagare gli stipendi ed evitare il -4 in classifica. Questa la nota:

"L'U.S. Città di Palermo e la Damir srl annunciano con soddisfazione di aver raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre così, con l’appassionata partecipazione di un imprenditore locale, una nuova fase della storia del Palermo, che ci si ripromette di portare all’altezza della città e della tifoseria.

Il Presidente del Palermo, Rino Foschi, ringrazia la famiglia Mirri per lo sforzo e la disponibilità dimostrati in questi giorni, a testimonianza del grande attaccamento ai colori rosanero e alla città di Palermo.

Hanno consentito di raggiungere tale importante obiettivo con il loro contributo professionale lo studio legale Mazzarella con l’avvocato Alessandro Maggio, la Capitalink con il dott. Giancarlo Ciacciofera ed il dott. Sandro Rao".