Palermo, accordo raggiunto fra Zamparini e Follieri

Fonte: Tuttopalermo

Indiscrezione rilanciata dall'edizione odierna de La Repubblica: secondo l'edizione palermitana del quotidiano romano il passaggio del Palermo Calcio a Raffaello Follieri è ormai realtà. Follieri e Maurizio Zamparini avrebbero già firmato un accordo preliminare che prevede la cessione del 100% delle quote societarie per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Per evitare un nuovo caso Paul Baccaglini sarebbero anche state inserite delle penali molto pesanti per entrambe le parti qualora non si dovesse concludere l'affare. Il 26 ottobre, nel CdA, dovrebbe essere ufficializzato il tutto.