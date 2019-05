Palermo, Albanese: "Chiediamo la sospensione cautelare dei play off"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato della situazione del club rosanero dopo la retrocessione decisa in primo grado da TFN e la decisione della Lega B di far partire immediatamente i play off senza aspettare il secondo grado di giudizio: “Dal Consiglio Federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play off. Poi aspetteremo il verdetto in secondo grado che sarà quasi definitivo, ma malgrado tutto siamo fiduciosi. - spiega Albanese come riporta Mediagol.it - Oggi depositeremo il ricorso alla Corte Federale d’Appello e poi attenderemo i verdetti. Ma intanto chiediamo una sospensione cautelare dei play off”.