Palermo, anche Preziosi nella cordata per salvare il club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’addio degli inglesi della Sport Capital Group e l’acquisto da parte di Rino Foschi e Daniela De Angeli delle quote societarie in casa Palermo si guarda al futuro prossimo. Il direttore sportivo, e ora presidente, ha giocato un ruolo fondamentale nel salvataggio del club rosanero anche grazie a un lavoro certosino nella ricerca di investitori che possano iniettare capitali freschi nelle casse della società ed evitare il -4 in classifica. Soldi che arriveranno, riporta Tuttosport, da una cordata di imprenditori italiani che dovrebbe avere alle spalle il patron del Genoa Enrico Preziosi e alcuni imprenditori palermitani.